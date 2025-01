Fanpage.it - “Quando ho detto che ero incinta, mi hanno lasciata a casa. Ai colloqui per paura dicevo di non volere figli”

Marika, 35enne residente a Parma, a Fanpage.it ha raccontato la sua esperienza di donna lavoratrice. Per due volte, mentre era assunta con contratti a scadenza, è stataquando hadi aspettare un bambino: "Aimisempre chiesto se avessi figli o se, dopo il primo, ne volessi altri. È capitato che, per, dicessi no".