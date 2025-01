Quotidiano.net - Processo immediato a Milano per Fares Bouzidi, amico di Ramy Elgaml morto in incidente

Leggi su Quotidiano.net

La Procura diha chiesto al Gip ilcon ritoper resistenza a pubblico ufficiale a carico di, l'dia 19 anni, e che guidava lo scooter inseguito per otto km dai carabinieri, lo scorso 24 novembre. Scooter che si è schiantato all'angolo tra via Ripamonti e via Quaranta. Sono ancora aperte, invece, le tranche di indagine sull'omicidio stradale, contestato al carabiniere che guidava l'ultima macchina inseguitrice e al 22enne, e sui reati di depistaggio e frode processuale e favoreggiamento contestati a due militari. A quanto ricostruito nelle indagini,guidava il motorino senza aver conseguito la patente di guida e, "dopo aver assunto sostanze stupefacenti (Thc)", avrebbe omesso di fermarsi all'alt dei carabinieri, "accelerando improvvisamente e sfiorando l'autoradio di servizio".