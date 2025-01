Lanazione.it - Presto l’affidamento per gli ultimi lavori

Nei prossimi giorni la Provincia di Lucca affiderà formalmente anche ulteriori lavorazioni non previste nell’appalto originario e che riguarderanno opere complementari da realizzare nella fase finale dei: ovvero la stesura del manto di usura ed alcune opere di segnaletica. Verrà predisposto, altresì, un progetto illuminotecnico sviluppato con maggior dettaglio per meglio rispondere alle richieste dell’Amministrazione Provinciale ed affinché siano garantiti, da una parte, i necessari requisiti di sicurezza per gli utenti che potranno percorrere il ponte nelle ore serali e notturne e, dall’altra, di limitare i fenomeni di inquinamento luminoso al fine di non arrecare disturbo agli animali e alle piante che costituiscono l’habitat naturale del contesto fluviale. Alle estremità del nuovo ponte sono previste le opere di connessione con la viabilità esistente costituite dalle rotatorie: la prima che si innesta sulla via per Camaiore all’altezza del ponte sulla Freddana e l’altra sulla SS12 del Brennero in corrispondenza dell’attuale rotatoria con via della Canovetta.