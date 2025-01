Ilfattoquotidiano.it - “Prendiamo atto del ritiro di Emis Killa, i cantanti in gara a Sanremo 2025 restano 29”: Carlo Conti e l’organizzazione rompono il silenzio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Rai ha diramato una nota stampa in merito a tutta la vicenda diche mette un punto: “Il Direttore Artistico edel Festival prendonodeldidalla 75 edizione del Festival di. Di conseguenza Rai informa che lasi svolgerà con la presenza di 29 artisti sul palco del Teatro Ariston”.Il rapper, dopo l’indiscrezione emersa stamane da Il Corriere della Sera secondo cui sarebbe “indagato per associazione a delinquere con Daspo per tre anni” ha riposto dopo qualche ora sui propri canali social: “Apprendo oggi dai giornali che sono indagato (a me è stato notificato esclusivamente il daspo, che è unamministrativo e non penale) e se questo corrisponderà al vero sarà importante che l’indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici.