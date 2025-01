Premio giornalistico Mare Nostrum candidature entro il 20 aprile Tema | le Autostrade del Mare

Leggi su Ildenaro.it

C’è tempo fino al 20per partecipare alla XVII Edizione delInternazionaleAwards, promosso dal Grimaldi Magazine, che si concluderà come ogni anno con l’assegnazione di cinque riconoscimenti in denaro da 10.000 euro netti ciascuno, per un montepremi complessivo di 50.000 euro.Il Concorso ha ampliato negli anni le sue finalità culturali e le areetiche di interesse, con l’obiettivo di rispecchiare fedelmente il processo di trasformazione ed evoluzione di cui il settore dello shipping è protagonista a livello globale, nonché il profondo rispetto per l’ambiente che da sempre ispira l’azione del Gruppo Grimaldi.Saranno dunque ammessi altutti gli elaborati che promuoveranno ledelcome valida alternativa al trasporto merci su strada, valorizzeranno i collegamenti marittimi nel Mediterraneo per fini turistici ed evidenzieranno l’attenzione dell’imprenditoria illuminata per la salute dell’ecosismarino.