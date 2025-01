Avellinotoday.it - Poste Italiane, ad Avellino un percorso di educazione digitale per conoscere l'intelligenza artificiale

Leggi su Avellinotoday.it

Undipropone nuovi contenuti multimediali per illustrare in modo semplice l', una tecnologia in costante evoluzione che si sviluppa a velocità esponenziale e che sta trasformando ogni aspetto della società, dalla vita quotidiana al mondo del.