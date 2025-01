Leccotoday.it - Posati i conci in acciaio del Quarto Ponte. "Giornata storica"

Leggi su Leccotoday.it

fondamentale per la realizzazione deltra Pescate e Lecco, lungo la Statale 36. Oggi, mercoledì 29 gennaio, è iniziata infatti la posa deiin, la strutture prefabbricate che vengono utilizzate per costruire la struttura di un viadotto. "Si stanno svolgendo in.