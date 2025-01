Puntomagazine.it - PORTICI: furti in città, Carabinieri rintracciano “Quelli della Giulietta rossa”. recuperata refurtiva, caccia ai due malviventi

Fuga ad alta velocità e scontro con i: duein fuga dopo il tentativo di investire un militare. Rinvenuti attrezzi per lo scasso e denaro rubato.Erano giorni che la targa di unaera tra gli appunti deidell’area vesuviana.Tutte le pattuglie sul territorio avevano ben chiara l’immagine di un’auto scarlatta, segnalata per svariaticommessi nei comuni alle pendici del Vesuvio.La svolta questa notte quando l’Alfa Romeo viene intercettata in via Leonardo Da Vinci.Parte l’inseguimento. L’auto è scattante ma quella guidata dai militaristazione diha una marcia in più, quella dettata dalla conoscenza chirurgica delle strade.Portano i fuggitivi fino in viale Tiziano, dove un vicolo cieco non avrebbe dato vie d’uscita.