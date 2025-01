Liberoquotidiano.it - Pnrr, Foti: “Italia prima ad aver riscosso sei rate, pronti per la settima”

“Ilè un piano non solo di spesa ma anche di riforme. Per il 31 dicembre 2024 abbiamo centrato tutti gli obiettivi previsti. Complessivamente abbiamo raggiunto 337 obiettivi su 621. Oltre il 50% del target. L'è il primo paese adsei. Abbiamo presentato larata che verrà valutata in contraddittorio con l'UE per poi impegnarci per le prossime treche porteranno altri 54 mld di euro. Non è intenzione dell'chiedere alcuna proroga”. Lo ha dichiarato Tommaso, ministro per gli Affari europei, nel corso del Cnpr Forum dedicato all'ottavo Forum nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili “La riforma fiscale e la legge di bilancio 2025”, promosso daOggi e patrocinato dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca.