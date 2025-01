Lanotiziagiornale.it - Più soldi alla formazione privata, altri 5 milioni dalla Manovra

Cinque. Non bastano a garantire posti negli asili nido, non servono a ridurre le liste d’attesa nella sanità pubblica, non coprono il costo di un’operazione di contrastopovertà. Ma bastano – e avanzano – per ingrassare i finanziamentiprofessionale in mano ai privati. Lo scrive Lucia Valente in un articolo pubblicato su Lavoce.info il 28 gennaio 2025, che mette in fila numeri e norme di un’operazione che sembra studiata per passare inosservata.Nel Collegato lavoro, entrato in vigore il 12 gennaio, compare un aumento di 5di euro per il finanziamento di enti privati che si occupano diprofessionale. Un aumento inserito in Commissione senza relazione tecnica, senza spiegazioni, senza che qualcuno ne abbia mai rivendicato la paternità. Ma soprattutto senza una giustificazione razionale.