Ilgiorno.it - Pietra d’inciampo per Giulio Besana morto in Austria

percon i ragazzi delle medie. Anche Cavenago ricorda i propri deportati. Così accadde al giovane operaio delle Falck assegnato allo stabilimento di produzione bellica e poi mandato in Albania. Venne internato in. Il 25 aprile 1945, mentre Milano veniva liberata,moriva sotto le bombe a Linz an der Donau. La pioggia non ha fermato la cerimonia con tanti studenti. "L’auspicio - dice il sindaco Giacomo Biffi - è che inciampino nella storia, si prendano cura dei nomi incisi e restituiscano volti e nomi ai deportati, assassinati dai regimi nazifascisti in Italia e in tutta Europa". Bar.Cal.