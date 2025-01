Perugiatoday.it - Perugia, Andrea Prospero trovato morto

Leggi su Perugiatoday.it

Le ricerche di, lo studente di Lanciano scomparso a, sono finite in tragedia. Il ragazzo è statonel primo pomeriggio del 29 gennaio in una casa in via del Prospetto, traversa di via della Viola, in pieno centro storico. Sul posto le forze dell'ordine, il.