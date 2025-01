Perugiatoday.it - Perugia, Andrea Prospero trovato morto: le ipotesi sulla sua fine

Leggi su Perugiatoday.it

, secondo una prima ricostruzione, potrebbe esseresubito dopo la sua scomparsa. Il stato del corpo, rinvenuto nell'appartamento di via del Prospetto, una traversa di via della VIola, nel centro storico di, che aveva preso in affitto per alcuni giorni, prenotandolo.