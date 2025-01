Arezzonotizie.it - Pericolosità del tratto stradale e pedonale

Leggi su Arezzonotizie.it

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore.Buongiorno,sono a segnalare una situazione diche collega la zona del parco di Villa Severi all'Istituto Comprensivo Statale Margaritone di via Angelo Tricca (via Francesco Redi - via.