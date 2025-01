Today.it - "Perdiamoci di vista": la Salernitana lavora alla cessione dei giocatori in esubero

Leggi su Today.it

La rosa "scoppia". Laha 32, 20 dei quali over. Dovrebbe averne nel migliore dei casi 18 e comunque non basterebbe, perché tra campo e panchina può portare in distinta 23in totale. La parola d'ordine, quindi, è cedere, sfoltire. Il direttore sportivo Valentini.