Veneziatoday.it - Pedopornografia via chat, la testimonianza di un agente sotto copertura | VIDEO

Leggi su Veneziatoday.it

Undella polizia postale spiega le modalità investigativeadottate per l'indagine che ha portato all'arresto di 12 persone per detenzione di materiale pedopornografico scambiato via(articolo completo relativo alla maxi operazione).Clicca qui per iscriverti al.