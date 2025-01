Tg24.sky.it - Pedopornografia, blitz della polizia di Venezia: 12 arresti

Leggi su Tg24.sky.it

Sono 12 le persone arrestate e 14 quelle denunciate dalladi Stato nell'ambito di una operazione di contrasto alla pedofilia e allaonline e che ha portato al sequestro di decine di migliaia di file. L'operazione, condotta dagli investigatoridi Stato del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di, coordinati dalla ProcuraRepubblica die dal Centro Nazionale per il Contrasto allaOnline del ServizioPostale si è estesa anche nelle province di Lecce, Sassari, Siracusa, Massa, Pisa, Bergamo, Milano, Monza Brianza, Isernia, Caserta, Reggio Calabria, Roma, Alessandria, Cuneo, Novara,, Vicenza e Treviso. Sequestrati decine di migliaia di file. L'operazione "Viper 2" ha preso origine dall'operazione "Viper" del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di, che aveva già portato lo scorso anno all’esecuzione di 60 perquisizioni e all’arresto di 28 persone appartenenti a una rete internazionale di pedofili.