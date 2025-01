Anconatoday.it - Pec offensiva contro l’Ispettorato del Lavoro. Avvocato e manager di un’azienda a processo per diffamazione

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA - “Ancora oggi non ho capito cosa e dove ho sbagliato ma dopo quella mail non ho più voluto fare arbitrato per quella azienda. Mi sono vergognata così tanto che ho dovuto prendere anche degli ansiolitici”. Così un’ispettrice delieri ha raccontato in tribunale la sofferenza avuta.