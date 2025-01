Ilfoglio.it - Parlamento in tilt sul caso Almasri: salta la seduta per eleggere i giudici della Consulta

inper il. Le informative dei ministri Nordio e Piantedosi previste per oggi sonote perché, spiegano dal governo, i titolari del Viminale eGiustizia sono indagati. Le opposizioni vogliono che riferisca al premier Giorgia Meloni in Aula, ma Palazzo Chigi è disponibile a concedere un’informativa del ministro per i Rapporti con ilLuca Ciriani la prossima settimana. Durante la conferenza dei capigruppo alla Camera così come quanto accaduto in Senato si è deciso di bloccare tutti i lavori parlamentari fino alla prossima settimana.così di nuovo lacongiunta prevista per domani peri giudizi costituzionali. Ildunque chiude per “informativa”. Un inedito