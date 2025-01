Fanpage.it - Parla la clinica di Cosenza dove Rosa Vespa ha rapito la neonata: “È sempre entrata durante gli orari di visite”

Leggi su Fanpage.it

Per giorni, la donna di 51 anni in carcere con l'accusa di sequestro di persona, ènellaSacro Cuore di. Ma come ha fatto? "Él'o di": hanno tenuto a precisare dalla struttura sanitaria.