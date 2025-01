Juventusnews24.com - Pardo sicuro: «Eccesso di critica nei confronti di Allegri, l’anno scorso è stato l’unico capace a…»

di Redazione JuventusNews24ha parlato della Juventus di Thiago Motta, attesa dalla sfida interna contro il Benfica in Champions, e di Massimiliano: le sue parolePierluigiè intervenuto a Kiss Kiss Radio per parlare tra le altre cose di Juventus, con i bianconeri attesi dalla sfida interna col Benfica. Le sue parole.– «Neidic'èundi, con una squadra più debole rispetto a quella di quest'anno è stata l'unica squadra che ha tenuto l'Inter per un girone. Il Napoli ha fatto una cosa che tutti avrebbero dovuto fare, prendere Conte. Il presidente èbravo lo ha preso e lo ha anche accontentato sul mercato. Lukaku non è quello che era all'Inter, ma essendo più maturo e consapevole sta lavorando tantissimo per essere importante per la squadra e ci sta riuscendo»