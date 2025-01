Quotidiano.net - 'Paradise', lo sci-fi emotivo che vi lascerà incollati allo schermo

Dan Fogelman l'ha fatto di nuovo. Il creatore di 'This is Us' è riuscito a replicare la magia. Dopo averci fatto versare tutte le nostre lacrime con il drama della Nbc con protagonisti, tra i tanti, Milo Ventimiglia e Mandy Moore, ecco che cambia totalmente ambientazione e registro per stupirci di nuovo con '', dal 28 gennaio su Disney+. Tre episodi disponibili al lancio, seguiti da uno a settimana, che sfruttano una struttura narrativa simile a quella del titolo che l'ha reso celebre. Se 'This is Us' seguiva la famiglia Pearson dagli anni Sessanta ai giorni nostri giocando con flashback e salti temporali continui svelandoci lentamente il destino del capofamiglia Jack e le ripercussioni della sua perdita sui suoi cari, in '' Fogelman usa lo stesso modello catturandoci fin dai primi minuti.