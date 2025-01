Sport.quotidiano.net - Pallanuoto. Swim Project Codigoro finisce ancora al tappeto. Bene le ragazze del Nuoto Sincronizzato a Forlì

Seconda sconfitta casalinga percontroComo, nel campionato di serie C col punteggio di 24-11. "Un risultato troppo severo per la prestazione di carattere dimostrata in campo dai nostri ragazzi - commenta l’allenatore Vecchiattini - stiamo cercando di capire al meglio la nuova categoria e proviamo a trovare il ritmo partita. Dobbiamo migliorare nel reparto difensivo". Pur con un andamento altalenante, gli ospiti sono sempre stati in vantaggio in tutte e quattro le frazioni della gara, il salto di categoria evidentemente si sente. Sconfitta anche per laRagazzi, nell’ultima di precampionato girone 4, sul campo della Plebiscito Padova, per 13-9, che fa scendere la formazione dell’allenatore Armari dal terzo posto. Buoni piazzamenti invece per la squadra diche ha partecipato alla prima gara regionale Uisp a