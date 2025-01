Fanpage.it - Padova: uomo trovato morto in casa con colpo di pistola, accanto donna in fin di vita ma senza ferite

Leggi su Fanpage.it

La tragica scoperta oggi in un'abitazione di Megliadino San Fidenzio, in Provincia di. Al momento si ipotizza che l'si sia sparato. Mistero invece su cosa sia accaduto allache pare non presentasseevidenti ma era esanime e ora è ricoverata in gravi condizioni.