Padova, 66enne trovato morto in casa: grave la compagna

Un uomo di 66 anni è statomercoledì pomeriggio senza vita nella sua abitazione a Megliadino San Fidenzio, in provincia di, ucciso da un colpo di pistola al petto. Accanto a lui giaceva, riversa sul pavimento, ladi 54 anni in condizioni gravissime. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. I militari, che al momento non escludono nessuna ipotesi, hannol’arma che l’uomo deteneva regolarmente. A chiedere l’intervento dei carabinieri è stato il Suem 118, allertato dalla figlia della donna ferita che intanto è stata trasportata all’ospedale di