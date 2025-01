Quotidiano.net - Nordio-Piantedosi, impossibili informative di oggi su Almasri

I ministri Carloe Matteohanno inviato una lettera ai presidenti di Camera e Senato per comunicare che "a seguito dell'informazione di garanzia ricevuta, in ossequio alla procedura e nel rispetto del segreto istruttorio, non sarà possibile rendere lepreviste"sul caso. Lo riferisce il ministro ai Rapporti col Parlamento Luca Ciriani dopo la riunione dei capogruppo alla Camera.