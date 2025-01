Vanityfair.it - Nicholas Galitzine, intervista: «Voglio interpretare ruoli che nessuno si aspetta da me»

Incoronato “prince charming” da Hollywood, l'attore inglese ha un'altra idea per la sua carriera e non vede l'ora di mettersi alla prova (l'amica Anne Hathaway gli ha suggerito pazienza). Intanto celebra un nuovo ruolo da ambasciatore per il Re degli stilisti.