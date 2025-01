Ilnapolista.it - Né Garnacho né Adeyemi, il Napoli rinuncia all’attaccante. L’obiettivo è il difensore Comuzzo

A Sky Sport fanno il punto della situazione sul mercato del. Visti gli ultimi sviluppi, ilha deciso di cambiare strategia. Molto probabilmente non si prenderà un attaccante per sostituire Kvaratskhelia, piuttosto ilha deciso di puntare su un difensore. Il nome designato è quello di Pietro Comuzzo, difensore centrale della Fiorentina.Manna a pranzo con l’agente di ComuzzoNegli studi di Sky si parla del mercato del:“No all’Atalanta delper Raspadori. Conte vuole tenere il gruppo squadra. Raspadori può essere un’alternativa nella zona del campo dove ha perso Kvara. Comuzzo, in corso il pranzo con gli agenti e Manna, il ds del. Ovviamente, strategia vuole che si cerchi prima l’accordo con il giocatore e poi si va dal club. Incontro per perfezionare i dettagli economici tra ile Comuzzo.