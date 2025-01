Messinatoday.it - Nasconde la droga in cantina, arrestato

Leggi su Messinatoday.it

va marijuana e cocaina ine per questo è statodai carabinieri. In manette un 40enne catanese già con precedenti sorpreso dai militari a Giardini Naxos la notte scorsa. Una pattuglia ha fermato l’uomo mentre si trovava a bordo di un’autovetttura in una zona.