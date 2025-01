Napoli riprese le trattative per Garnacho Fabrizio Romano | Recapitato un messaggio all’entourage dell’argentino

Leggi su Dailynews24.it

La SSCpunta tutto su Alejandroin questa sessione di mercato invernale. Dopo i no di Adeyemi e del PSV per Lens, il club partenopeo ha ripreso i contatti con il Manchester United per cercare di perfezionare la trattativa per il trasferimento in azzurro dell’attaccante argentino. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato.L'articololeper: “un