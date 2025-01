Napolipiu.com - Napoli, doppia pista in difesa: no del Lens, assalto al talento della Fiorentina

in: no delal">Gli azzurri cercano rinforzi per il reparto arretrato. Risposta negativa dei francesi per il centrale austriaco, si valuta il giovane.Ilintensifica la ricerca di un difensore centrale. Come riporta La Repubblica, il club azzurro ha provato a sondare il terreno con ilper Kevin Danso, ricevendo però un secco no alla proposta di prestito fino a giugno.Giovanni Manna non si arrende e valuta le alternative: resta viva lache porta a Marin Pongracic, nonostante le smentite ufficiali. Il procuratore del croato sta lavorando per un prestito, formula gradita al club partenopeo.Spunta anche un nuovo nome: Pietro Comuzzo, giovane promessa. Il rinforzo indiventa necessario nonostante il recupero di Buongiorno, che punta a rientrare già domenica contro la Roma.