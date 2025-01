Napoli caccia al sostituto di Kvaratskhelia | Garnacho Werner e altre opzioni sul tavolo

Leggi su Dailynews24.it

Ilsi muove con prudenza sul mercato, evitando spese avventate e puntando su rinforzi mirati. La strategia adottata da Aurelio De Laurentiis negli ultimi vent’anni non cambia, nemmeno ora con Antonio Conte in panchina. Il club azzurro è alla ricerca di un’ala in grado di garantire qualità e incisività, capace di saltare l’uomo, creare .L'articoloaldisul