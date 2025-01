Ilrestodelcarlino.it - Morto in una roulotte, tragedia nel Fermano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sant'Elpidio a Mare (Fermo), 29 gennaio 2025 -in unanel. L'allarme è scattato intorno alle 23 del 28 gennaio, ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per l'uomo, di circa 60 anni, non c'era ormai più nulla da fare. La centrale del 118 di Ascoli Piceno ha ricevuto una richiesta di soccorso per un uomo all'interno di uno, in zona strada Faleriense, nelle campagne di Sant'Elpidio a Mare (Fermo). Sul posto sono così arrivati i militi della croce azzurra Sant'Elpidio a Mare e i carabinieri. Ma al loro arrivo, per quell'uomo di origini asiatiche non c'era ormai più nulla da fare. Il decesso, anche se al momento non sono trapelate informazioni ufficiali, sarebbe da attribuire a cause naturali. Dopo la constatazione del decesso, è stata allertata l'autorità giudiziaria.