Morto in un incidente stradale il giornalista Fabio Postiglione

AGI - Èieri notte, in una Milano, rincasando dopo una giornata di lavoro,. Aveva 44 anni, era dal 2020 al Corriere della Sera, dopo esperienze a Napoli, sua città natale, prima al Roma e poi al Corriere del Mezzogiorno, e una lunga collaborazione all'Agi., alla guida del suo scooter sulla A51 all'altezza di Cologno Sud è finito contro il guard rail. Soccorso da personale del 118, èdopo i trasporto all'ospedale San Raffaele. Ancora in corso verifiche sulla dinamica del sinistro. Nella sua carriera, ilnapoletano era stato anche minacciato dai clan per le sue coraggiose inchieste sulla camorra.