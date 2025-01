Agi.it - Morto in un incidente stradale il giornalista Fabio Postiglione. Indagato l'autista di un van

AGI - Èieri notte, in una Milano, rincasando dopo una giornata di lavoro,. Aveva 44 anni, era dal 2020 al Corriere della Sera, dopo esperienze a Napoli, sua città natale, prima al Roma e poi al Corriere del Mezzogiorno, e una lunga collaborazione all'Agi., alla guida del suo scooter sulla A51 all'altezza di Cologno Sud, in direzione Venezia, è finito contro il guard rail. Soccorso da personale del 118, èdopo i trasporto all'ospedale San Raffaele. Ancora in corso verifiche sulla dinamica del sinistro. Nella sua carriera, ilnapoletano era stato anche minacciato dai clan per le sue coraggiose inchieste sulla camorra. Un moldavo di 44 anni, che era alla guida di un van nell'costato la vita a, èa piede libero per omicidio