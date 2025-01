Lanotiziagiornale.it - Morto davanti alla Questura di Roma, altra vittima del disastro accoglienza

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Un uomo ènella notte del 28 gennaioall’Ufficio Stranieri delladi, in via Patini. Un dramma che non può essere confinato alle cronache locali, perché svela un sistema crudele e disfunzionale, che trasforma la burocrazia in una barriera letale per chi cerca di sopravvivere.Un sistema al collassoSecondo le prime testimonianze, laè una persona richiedente asilo, costretta a mettersi in fila fin dsera precedente per sperare di accedere all’ufficio e presentare la propria domanda. Una prassi disumana, giustificata dscelta delle autorità di accettare solo un numero ridotto di persone ogni giorno, lasciando le altre al freddo, in condizioni inaccettabili. Nelladel 2025, per ottenere un diritto costituzionalmente garantito, si rischia di morire.