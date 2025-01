Ilgiorno.it - Milano, la battaglia della Bindellina: il palazzo di 5 piani nel cortile e la ripresa dei lavori. Esposto ai pm, “si valuti un sequestro”

, 29 gennaio 2025 – L’allarme nel condominio, al vedere ruspe e operai al lavoro nelsotto le finestre in via Veratti, è sfociato in un nuovoalla Procura, presentato ieri, per “valutare la possibilità di procedere aldell’area di cantiere”. Un nuovo capitolo nellacontro un progetto che cambierà il voltovia privata: il cuore del borgo Cagnola, zona anticamente contadina e dal passato operaio, a poca distanza dal Portello e dall’ex area industriale Alfa Romeo. Unache si inserisce nella più ampia partita dell’urbanistica milanese. Dai campi al cemento “Quando ero piccola qui c’erano ancora alcuni campi e lavoravano i contadini”, spiega uno dei residenti riuniti nel comitato, strada battezzata così per le sue caratteristiche: una “fettuccia“ lunga e stretta, incastrata fra i palazzi.