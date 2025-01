Lapresse.it - Milano-Cortina, il Ministero dell’Istruzione integra OVEP nel percorso scolastico

A un anno dai Giochi di2026, prosegue l’impegno della Fondazione con il programma ‘Education Gen26’, che ha già coinvolto oltre un milione di ragazzi e ragazze in tutta Italia. In questo contesto viene lanciato(Olympic Value Education Program), il più importante programma di educazione olimpica, finalmente disponibile anche in italiano. “Era tradotto in tutte le lingue del mondo, ma mancava nel nostro Paese. Grazie alla Fondazione, ora è accessibile anche agli studenti italiani”, ha dichiarato a La Presse Domenico De Maio, Education & Culture Director della Fondazione, a margine della conferenza stampa per la presentazione del secondo capitolo di Anelli di congiunzione, ilespositivo triennale che trasformerà Le Gallerie di Trento in un hub culturale sui Giochi Olimpici e Paralimpici.