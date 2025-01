Lidentita.it - Meloni indagata per il Caso Almasri, Li Gotti: “Scelta giudiziaria non politica”

Leggi su Lidentita.it

“Ho fatto una. Da comune cittadino, non posso chiedere dimissioni. Ho visto aspetti di possibile reità e ho fatto una denuncia, doverosa”: Così l’avvocato Luigi Liha spiegato a Radio 24 la sua decisione di denunciare la presidente del Consiglio, Giorgia, in relazione al. Alla domanda se dietro la .per il, Li: “non” L'Identità.