Ilfattoquotidiano.it - Meloni indagata, Conte: “Premier è una bugiarda seriale, una cartomante. Fa la vittima per distrarci dai problemi veri”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Noi a Palazzo Chigi abbiamo un presidente del Consiglio, una donna, una, unache mischia le carte e, purtroppo, non è la prima volta”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe, in una diretta social con cui ha commentato la notizia dell’indagine a carico di Giorgia, annunciata ieri dallastessa. “È una tecnica precisa per distrarre la nostra attenzione dal fatto che in legge di Bilancio tolgono 100 euro al mese a chi guadagna 700-750 euro, dal problema del carovita e del caro bollette, il caro energia, vari aumenti come per le autostrade, abbiamo 21 mesi di crollo della produzione industriale e non si vede nulla sulle liste d’attesa. L’obiettivo èe accreditarsi comedi un complotto, addirittura questa volta internazionale”L'articolo: “è una, una