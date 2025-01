Sbircialanotizia.it - Meloni e caso Almasri, Li Gotti: “Insopportabile ridare un boia alla Libia”

Leggi su Sbircialanotizia.it

"A me non interessa se sto favorendo o meno la" "A me non interessa se sto favorendo o meno la". Luigi Li, il legale che ha presentato la denuncia sul, a 'E' sempre Cartabianca', si esprime così sulla vicenda che ha portato all'iscrizione della presidente del Consiglio Giorgianel .L'articolo, Li: “un” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.