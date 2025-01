Unlimitednews.it - Meloni “Avanti a difesa dell’Italia senza esitazioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro impegno per difendere l’Italia proseguirà, come sempre, con determinazione e. Quando sono in gioco la sicurezza della Nazione e l’interesse degli italiani, non esiste spazio per passi indietro. Dritti per la nostra strada”. Così sui social il presidente del Consiglio, Giorgia. – foto Agenzia Fotogramma –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo