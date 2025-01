Riminitoday.it - Megelaitis rinnova col RImini fino al 2027: "Diverse le offerte, ma la società ha programmi importanti"

Leggi su Riminitoday.it

Ilha prolungato il contratto di Linasa giugno. Il calciatore lituano arrivato in Romagna nell’estate 2023, in un anno e mezzo ha collezionato 67 presenze in maglia a scacchi. “Sono molto contento di questo rinnovo - dichiara il giocatore -, lami rispecchia.