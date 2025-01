Lanotiziagiornale.it - Mediobanca sulle barricate contro l’offerta “ostile” di Mps

Leggi su Lanotiziagiornale.it

La partita gira tutta intorno a Francesco Gaetano Caltagirone e a Delfin, l’holding della famiglia Del Vecchio. E ieri, come previsto, per loro è arrivata una prima sconfitta, con la netta bocciatura del consiglio d’amministrazione didelpubblica di scambio lanciata da Mps. Un’operazione che il gruppo guidato da Alberto Nagel ritiene “” in quanto “non concordata” e persino “contraria agli interessi di”. Una bocciatura netta con le astensioni solamente di Sandro Panizza e Sabrina Pucci, ovvero i rappresentanti di Delfin nel cda di. La prima valutazione di Piazzetta Cuccia non lascia spazio a interpretazioni, tanto da definiredella banca senese come “fortemente distruttiva di valore”., comunque, si esprimerà sul“con le tempistiche, gli strumenti e secondo le modalità previste dalla legge”, ma per il momento la chiusura è netta.