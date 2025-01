Ilrestodelcarlino.it - Maxi incidente in superstrada. Undici feriti, tra loro due bambini

ieri nel tardo pomeriggio lungo laall’altezza dell’uscita di Serravalle in direzione di Foligno.le persone soccorse per fortuna nessuna in condizioni preoccupanti. Traci sono anche dueportati al Salesi. La dinamica dell’è al vaglio della polizia stradale. L’allarme è scattato intorno alle 18.15. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i mezzi del 118. Coinvolte otto autovetture. Al momento dell’il fondo stradale era ghiacciato, circostanza che potrebbe essere tra le cause delsinistro. La squadra dei vigli del fuoco di Camerino ha collaborato con il personale del 118 per estrarre le persone coinvolte dallevetture e ha messo in sicurezza i veicoli coinvolti. La strada è stata chiusa per sicurezza e per permettere le operazioni di soccorso.