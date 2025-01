Padovaoggi.it - MaturAzione, i giovani attori hanno ancora pochi giorni per candidarsi

Leggi su Padovaoggi.it

Fai parte di una compagnia teatrale o ti sei diplomata/o in un’Accademia? Non perdere altro tempo e partecipa a!L'iniziativa ha l’obiettivo di coinvolgereattrici ediplomati all’Accademia Teatrale Carlo Goldoni, ma non solo, nello sviluppo di nuovi progetti.