Mattia 9 anni muore in vacanza La scuola lo ricorda con una pagella e un attestato di merito | Bimbo straordinario non ti dimenticheremo mai

Leggi su Orizzontescuola.it

Un momento di commozione e ricordo ha pervaso laprimaria di Tavagnacco, in provincia di Udine, lunedì 27 gennaio. Insegnanti e compagni hanno voluto celebrare la memoria diCossettini, il bambino di 9scomparso improvvisamente a inizio gennaio mentre era incon la famiglia in Egitto.L'articolo, 9in. Lalocon unae undi: “, non timai” .