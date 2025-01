.com - Mattarella accoglie gli azzurri del tennis: “Attendiamo terza Coppa Davis”. Poi i complimenti a Sinner

(Adnkronos) – Al Quirinale è il giorno della grande festa delazzurro. Il Presidente della Repubblica Sergioha invitato le squadre italiane, vincitrici dellae della Billie Jean King Cup, per celebrare un incredibile 2024 di successi. “Questi successi sono stati già ampiamente celebrati dai nostri concittadini con l’entusiasmo con cui vi hanno seguito, con la partecipazione che hanno manifestato” ha spiegato il Capo dello Stato, che poi ha aggiunto una battuta. “Qui sottolineiamo questa stagione straordinaria: la, vinta per il secondo anno consecutivo, ha tre piani, quindi si attende lavittoria, non è indispensabile subito”. “Laquest’anno – ha aggiunto il Capo dello Stato – è felicemente accompagnata dallain chiave femminile intitolata a Billie Jean King: è un successo straordinario.