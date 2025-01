Trevisotoday.it - Mascherata asolana

Arte, design, sapori e performance in un'atmosfera festosa e trasgressiva, rigorosamente in maschera: è questa la ricetta per la festa-evento che Itaca Investimenti d’Arte propone in occasione del Carnevale per celebrare il valore della libertà di espressione e la sua affermazione nell’Arte.