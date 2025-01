Thesocialpost.it - Marina di Massa, nave si schianta contro il pontile turistico a causa del forte vento: nessun ferito

Un incidente spaso ma per fortuna senza gravi conseguenze, quello che si è verificato in queste ore: unacon bandiera cipriota si ètaildidi, danneggiandolo in modo serio. Ladell’incidente è con tutta probabilità la forza del mare, che ha fatto perdere al comandante della, lunga circa 100 metri, illlo dell’imbarcazione. Leggi anche: Addio allo chef e pasticciere italiano: il terribile annuncio, aveva soltanto 39 anniTutte le persone che si trovavano a bordo dellasono state soccorse e, per fortuna, sono scese a terra senza riportare ferite. «Informo – ha scritto il sindaco diFrancesco Persiani – che si è da poco verificato l’arenamento di unaildididele del mare grosso.